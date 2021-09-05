Держпереворот у Гвінеї: президент країни Альфа Конде заарештований заколотниками, - Guineenews

Вранці 5 вересня в Гвінеї сталася спроба державного перевороту під проводом полковника Мамаді Думбуя. В результаті заколоту заарештований президент країни Альфа Конде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guineenews.
За даними джерел видання, Конде арештований спецназом, яке очолює полковник Мамаді Думбуй. Також наголошується, що в руках заколотників знаходяться й інші високопоставлені особи уряду.
У соцмережах з'явилися перші після спроби держперевороту кадри президента Гвінеї Конде в оточенні озброєних військових.
Лідер військових заколотників у Гвінеї заявив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Влада Гвінеї підтверджує напад на резиденцію президента країни, але охорона глави відбила атаку заколотників.