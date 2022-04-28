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Госорганы попали под новую кибератаку: хакеры рассылают вирусный "указ президента"

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 18:05
Госорганы попали под новую кибератаку: хакеры рассылают вирусный "указ президента" Злоумышленники совершили очередную кибератаку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Киберпреступники осуществили новую кибератаку на государственные органы Украины. В частности, для этого они используют электронные письма с вредоносным вложением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новой кибератаке на государственные органы. Хакеры осуществляют ее с помощью рассылки электронных писем с темой "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Сообщается, что письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso".

В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками.

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