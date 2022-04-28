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Держоргани потрапили під нову кібератаку: хакери розсилають вірусний "указ президента"

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Четвер 28 квітня 2022 18:05
Держоргани потрапили під нову кібератаку: хакери розсилають вірусний "указ президента" Зловмисники здійснили чергову кібератаку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кіберзловмисники здійснили нову кібератаку на державні органи України. Зокрема, для цього вони використовують електронні листи зі шкідливим вкладенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову кібератаку на державні органи. Хакери здійснюють її за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Повідомляється, що листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso".

У разі його відкриття комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.

Раніше ми повідомляли, що російські хакери атакують українців фішинговими розсилками.

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