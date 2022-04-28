Держоргани потрапили під нову кібератаку: хакери розсилають вірусний "указ президента"
Кіберзловмисники здійснили нову кібератаку на державні органи України. Зокрема, для цього вони використовують електронні листи зі шкідливим вкладенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову кібератаку на державні органи. Хакери здійснюють її за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".
Повідомляється, що листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso".
У разі його відкриття комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.
Раніше ми повідомляли, що російські хакери атакують українців фішинговими розсилками.
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