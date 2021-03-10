Гособлигации станут более доступными: на первичный рынок допустили инвесткомпании
Кабинет министров внес изменения в Положение об институте первичных дилеров. На первичный рынок облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) будут допущены не только банки.
Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно действующей редакции Положения об институте первичных дилеров участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могут быть только банки. Однако сегодня есть много других торговцев ценными бумагами, которые создают значительный спрос на рынке государственных ценных бумаг и имеют возможность приобретать облигации во время проведения Минфином аукционов, но теряют конкурентное преимущество.
Постановлением устанавливается, что первичными дилерами смогут быть и финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям, а не только банки.
Постановлением также вносятся уточнения срока торговли облигациями (в течение последнего года) и срока исполнения обязательства первичными дилерами для целей оценки (календарный год).
Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году Национальный банк расширил возможности покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении. Также НБУ усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.
Напомним, Министерство финансов еженедельно проводит аукционы по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Участие в аукционах могут принимать только банки.