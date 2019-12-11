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Госкомпания компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире

Новости » Экономика     11.12.2019 - 16:05
Госкомпания компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире
Фото: Saudi Aramco (Saudi Aramco)

В первый день торгов компания подорожала на бирже и стала самой дорогой в мире

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в первый день торгов подорожала на бирже и стала самой дорогой в мире, с рекордной оценкой 1,88 триллиона долларов. Об этом сообщает Financial Times.

Компания обогнала по оценке Apple и Microsoft.

По итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco составляла больше 111 миллиардов долларов, за первое полугодие 2019 года - почти 47 миллиардов.

Напомним, управление по рынку капитала Саудовской Аравии одобрило частичное размещение на рынке акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco. При этом сама Saudi Aramco заявила, что публичное размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены позднее.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Само размещение может начаться 4 декабря.

Как сообщает агентство Reuters, Saudi Aramco выбрала девять банков для пиоведения IPO, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse и другие. По данным источников агентства, компания намерена разместить 1% своих акций в 2019 году и еще 1% в 2020 году. Всего Saudi Aramco планирует продать на бирже 5% своих акций.

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