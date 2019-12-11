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Держкомпанія компанія Saudi Aramco стала найдорожчою в світі

Новини » Економіка     11.12.2019 - 16:05
Держкомпанія компанія Saudi Aramco стала найдорожчою в світі
Фото: Saudi Aramco (Saudi Aramco)

У перший день торгів компанія подорожчала на біржі і стала найдорожчою в світі

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco в перший день торгів подорожчала на біржі і стала найдорожчою в світі, з рекордною оцінкою 1,88 трильйона доларів. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія обігнала за оцінкою Apple і Microsoft.

За підсумками 2018 року чистий прибуток Saudi Aramco становила більше 111 мільярдів доларів, за перше півріччя 2019 року - майже 47 мільярдів.

Нагадаємо, управління по ринку капіталу Саудівської Аравії схвалив часткове розміщення на ринку акцій державної нафтової компанії Saudi Aramco. При цьому сама Saudi Aramco заявила, що публічне розміщення пройде на саудівської біржі Tadawul. Пропозиція буде складатися з продажу частини акцій, що належать державі. Остаточна ціна і обсяг розміщення будуть оголошені пізніше.

Телеканал Al Arabiya з посиланням на свої джерела повідомив, що процес визначення ціни розпочнеться 17 листопада і завершиться 4 грудня. Саме розміщення може початися 4 грудня.

Як повідомляє агентство Reuters, Saudi Aramco вибрала дев'ять банків для піоведенія IPO, в тому числі JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse і інші. За даними джерел агентства, компанія має намір розмістити 1% своїх акцій в 2019 році і ще 1% в 2020 році. Всього Saudi Aramco планує продати на біржі 5% своїх акцій.

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