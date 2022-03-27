Госкомпании немедленно заплатят в бюджет дивиденды за прошлый год, - решение правительства

Кабинет министров распорядился обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет суммы годовых дивидендов. Решение касается компаний, где доля государства превышает 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 25 марта 2022 г. № 244-р .

Ранее Кабмин установил базовый норматив дивидендов для госкомпаний в размере 50 процентов. Кроме того, утвержден базовый норматив:

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