Госкомпании немедленно заплатят в бюджет дивиденды за прошлый год, - решение правительства

Кабинет министров распорядился обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет суммы годовых дивидендов. Решение касается компаний, где доля государства превышает 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 25 марта 2022 г. № 244-р.
Согласно решению, дивиденды заплатят НАК "Нафтогаз Украины", "Украгролизинг", "Лекарства Украины", "Укргидроэнерго", "Украинские энергетические машины", компания "Укрбуд", "Нижнеднестровская ГЭС".
Ранее Кабмин установил базовый норматив дивидендов для госкомпаний в размере 50 процентов. Кроме того, утвержден базовый норматив:
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