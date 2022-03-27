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Госкомпании немедленно заплатят в бюджет дивиденды за прошлый год, - решение правительства

Фото: Кабмин дал распоряжение госкомпаниям заплатить дивиденды за 2021 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров распорядился обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет суммы годовых дивидендов. Решение касается компаний, где доля государства превышает 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 25 марта 2022 г. № 244-р.

Согласно решению, дивиденды заплатят НАК "Нафтогаз Украины", "Украгролизинг", "Лекарства Украины", "Укргидроэнерго", "Украинские энергетические машины", компания "Укрбуд", "Нижнеднестровская ГЭС".

Ранее Кабмин установил базовый норматив дивидендов для госкомпаний в размере 50 процентов. Кроме того, утвержден базовый норматив:

  • для НАК "Нафтогаз Украины" в размере 95 процентов;
  • для "Укргидроэнерго" в размере 40 процентов;
  • для компании "Укрбуд" в размере 95 процентов;
  • для "Украгролизинга" в размере 80 процентов;
  • для "Укрпочты" в размере 80 процентов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины