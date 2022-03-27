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Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік, - рішення уряду

Фото: Кабмін дав розпорядження держкомпаніям заплатити дивіденди за 2021 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів розпорядився забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів. Рішення стосується компаній, де частка держави перевищує 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 25 березня 2022 р. № 244-р.

Згідно з рішенням, дивіденди заплатять НАК "Нафтогаз України", "Украгролізинг", "Ліки України", "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини", компанія "Укрбуд", "Нижньодністровська ГЕС".

Раніше Кабмін встановив базовий норматив дивідендів для держкомпаній в розмірі 50 відсотків. Крім того, затверджений базовий норматив:

  • для НАК "Нафтогаз України" у розмірі 95 відсотків;
  • для "Укргідроенерго" у розмірі 40 відсотків;
  • для компанії "Укрбуд" у розмірі 95 відсотків;
  • для "Украгролізинг" у розмірі 80 відсотків;
  • для "Укрпошти" у розмірі 80 відсотків.

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