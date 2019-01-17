У Держкіно назвали нові заборонені до показу в Україні фільми

Ілюстративне фото (twitter.com Sputnik)

У список увійшли 139 фільмів

Державне агенство України з питань кіно склало список фільмів, які заборонили для показу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За інформацією заступника голови Держкіно Сергія Неретина, до списку увійшло 139 картин, які вибирала спеціальна комісія Держкіно, керуючись положеннями Закону України "Про кінематографію", а також Переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України -так званим "чорним списком" Міністерства культури, який складають на підставі даних СБУ

Серед заборонених фільмів - сучасні російські серіали "Штрафбат", "Балада про бомбера", "Останній бій майора Пугачова", "Агент особливого призначення 3", "Заходь - не бійся, виходь - не плач". А також повнометражні стрічки - "Легенда № 17" про радянського хокеїста Валерія Харламова, "Нічний дозор" і "Денний дозор" Тимура Бекмамбетова, "Любов у великому місті 2", "Європейський конвой" та інші.

Крім того, не пройшли перевірку Держкіно і обидва сезони українського детективного серіалу "Нюхач".

Також у список увійшли фільми з 1990-х, зокрема "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії, "Американ бой", "На Дерибасівській гарна погода" і "Дитина до листопада".

Як писав Lite, Держкіно заборонив до показу фільм "Кохання у великому місті-2", в якому одну з ролей зіграв російський актор Леонід Ярмольник, щодо якого Міністерство культури України запровадило санкції.

Крім того, в минулому році СБУ заборонила в'їзд в Україну кільком російським артистам, серед яких Надія Бабкіна, Леонід Ярмольник, Микита Міхалков, Станіслав Говорухін, Михайло Задорнов, Ірина Алфьорова, Олексій Панін, Леонід Ярмольник.