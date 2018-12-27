Госгеонедра на аукционе продали 3 участка с ископаемыми почти за 5 млн гривен

Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

Аукцион состоялся 27 декабря

В Госгеонедрах Украины 27 декабря состоялся аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения и добычи ископаемых, торги прошли еще по старой процедуре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госгеонедр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Инвесторам было предложено 3 участка, а именно: Онитковский с залежами песка (Винницкая обл), Могилев-Подольский с залежами трепела (Винницкая обл), Южно-Балаховского месторождения с залежами графитовых руд (Кировоградская обл.).

Еще 9 участков были сняты с аукциона ввиду отсутствия заявок.

По результатам торгов победу за самый дорогой лот в аукционе — спецразрешение на месторождение с залежами графитовых руд, получили ООО "РАЗВИТИЕ ПОБУЖЬЕ" (участок Юго-Балаховского месторождения, Кировоградская область) за 4,3 млн грн. В ходе аукциона ООО "РАЗВИТИЕ ПОБУЖЬЕ" соревновалась с представителем ООО "Горно-проектная компания "КФН".

Могилев-Подольский участок с залежами трепела (Винницкая обл. это сырье применяется в производстве строительных материалов) получили ООО "Подольские минералы" за 26, 080 тыс грн. и Онитковский участок с залежами песка (Винницкая область) получили ПП "ТРАСТ-В" за 20, 260 тыс грн.

Напомним, пакет правительственных решений о старте открытых электронных аукционов за пользование недрами был принят на заседании Кабмина еще 26 июля этого года.

"Сейчас мы принимаем пакет очень важных решений, которые полностью разрушают коррупцию в недропользовании в Украине. Я понимаю, что этот шаг будет оценен в специфических кругах негативно и мы создаем себе еще больше врагов, но мы честно поступаем по отношению к Украине и украинцам", - заявил тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) Олег Кирилюк сообщил, что предлагаемая система электронных аукционов имеет ряд преимуществ над аукционами, которые проходят в Украине сейчас.

"Прежде всего, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах из любого места, честные и открытые правила, формирования настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и одно из самых главных - отсутствие контакта с чиновниками", - сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизоваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, сделать гарантированный взнос, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

Напомним, 6 декабря в Украине стартовал прием заявок на первый онлайн аукцион с залежами углеводородов по 10 участкам. А уже в 6 марта 2019 года состоятся первые нефтегазовые электронные торги.