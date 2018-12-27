Держгеонадра на аукціоні продали 3 ділянки з копалинами майже за 5 млн гривень

Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

Аукціон відбувся 27 грудня

У Держгеонадрах України 27 грудня відбувся аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення та видобування копалин, торги пройшли ще за старою процедурою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держгеонадр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Інвесторам було запропоновано 3 ділянки, а саме: Онитківська з покладами піску (Вінницька обл), Могилів-Подільська з покладами трепелу (Вінницька обл), Південно-Балахівського родовища з покладами графітових руд (Кіровоградська обл).

Ще 9 ділянок було знято з аукціону через відсутність заявок.

За результатами торгів перемогу за найдорожчий лот в аукціоні — спецдозвіл на родовище з покладами графітових руд, отримали ТОВ "РОЗВИТОК ПОБУЖЖЯ" (ділянка Південно-Балахівського родовища, Кіровоградська область) за 4,3 млн грн. В ході аукціону ТОВ "РОЗВИТОК ПОБУЖЖЯ" змагалась з представником ТОВ «Гірничо-проектна компанія «КФН».

Могилів-Подільська ділянку з покладами трепелу (Вінницька обл. ця сировина застосовується у виробництві будівельних матеріалів) отримали ТОВ "Подільські мінерали" за 26, 080 тис грн. та Онитківську ділянку з покладами піску (Вінницька область) отримали ПП "ТРАСТ-В" за 20, 260 тис грн.

Нагадаємо, що пакет урядових рішень про старт відкритих електронних аукціонів за користування надрами було прийнято на засіданні Уряду України ще 26 липня цього року.

"Зараз ми приймаємо пакет дуже важливих рішень, які повністю руйнують корупцію в надрокористуванні в Україні. Я розумію, що цей крок буде оцінено в специфічних колах негативно і ми створюємо собі ще більше ворогів, але ми чесно вчиняємо по відношенню до України та українців", - заявив тоді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У свою чергу, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної cлужби геології і надр України (Держгеонадра) Олег Кирилюк повідомив, що пропонована система електронних аукціонів має ряд переваг над аукціонами, які проходять в Україні зараз.

"Насамперед, це публічність і відкритість, можливість відстежити всі етапи продажу дозволів, використання електронного майданчика і можливість участі в торгах з будь-якого місця, чесні і відкриті правила, формування справжньої, ринкової ціни, скорочення періоду проведення аукціонів і одне з найголовніших - відсутність контакту з чиновниками", - сказав він.

Кирилюк розповів, що для участі в аукціоні потенційному надрокористувачу необхідно авторизуватися на сайті електронних торгів, зареєструватися за кожним обраним лотом, зробити гарантований внесок, який становить 20% від початкової вартості лота.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні стартував прийом заявок на перший онлайн аукціон з покладами вуглеводнів по 10 ділянкам. А вже в 6 березня 2019 року відбудуться перші нафтогазові електронні торги.