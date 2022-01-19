Госгеонедра аннулировала 315 "спящих лицензий" в 2021 году

"В 2021 начато публичный аудит отрасли недропользования в архитектуре СОТА, аннулировано 315 спецразрешений или почти каждый десятый из действующих, где пользование осуществлялось с нарушениями или вообще не велось - больше всего за последние несколько лет", - утверждает глава Госгеонедр.

За 2021 год представители Госгеонедра провели 785 проверок недропользователей. В 2022 году планируется увеличение количества проведенных проверок до 922, говорится в годовом отчете службы.

Сообщается, что большинство лицензий было отменено во исполнение решения судов (73%). Подавляющее большинство отмененных лицензий приходится на добычу строительных материалов (31%) и угля (23%).

Среди основных причин отмены действия спящих лицензий - не начато пользование недрами в течение двух лет, отсутствуют документы на землю для пользования недрами или же отсутствует акт горного отвода.

"Усиление мониторинга за пользованием недрами позволит эффективнее предупреждать появление "спящих лицензий" и предотвратить несанкционированный добычи полезных ископаемых", - добавил Роман Опімах.