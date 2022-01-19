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Держгеонадра анулювала 315 "сплячих ліцензій" у 2021 році

Автор: Артем Горовенко

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) звітувала про результати роботи за 2021 рік. Завдяки змінам у підході до моніторингу користування надрами Держгеонадра минулого року скасувала 315 "сплячих ліцензій" на видобуток корисних копалин.

Про це в ході прес-конференції повідомив Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України.

"У 2021 розпочато публічний аудит галузі надрокористування в архітектурі СОТА, анульовано 315 спецдозволів або майже кожен десятий із діючих, де користування здійснювалося з порушеннями або взагалі не велося - найбільше за останні кілька років", - стверджує очільник Держгеонадра.

За 2021 рік представники Держгеонадра провели 785 перевірок надрокористувачів. У 2022 році планується збільшення кількості проведених перевірок до 922, йдеться в річному звіті служби.

Повідомляється, що більшість ліцензій було скасовано на виконання рішення судів (73%). Переважна більшість скасованих ліцензій припадає на видобуток будівельних матеріалів (31%) та вугілля (23%).

Серед основних причин скасування дії сплячих ліцензій - не розпочато користування надрами протягом двох років, відсутні документи на землю для користуванням надрами або ж відсутній акт гірничого відводу.

"Посилення моніторингу за користуванням надрами дозволить ефективніше попереджати появу "сплячих ліцензій" та запобігти несанкціонованому видобутку корисних копалин", - додав Роман Опімах.

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Госгеонедра