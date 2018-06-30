В госфонды НАН не поступало научных отчетов о результатах раскопок на Почтовой площади, - КГГА

Находки не переданы в государственные фонды, как того требует законодательство

В фонды Института археологии НАН Украины не поступало ни одного научного отчета о результатах археологических раскопок на Почтовой площади. Об этом информирует пресс-центр КГГА.

"По последней информации от Института археологии НАН Украины, археологи не передавали в их фонды никаких находок с Почтовой и не предоставили ни одного отчета. Цитирую ответ Института археологии с подписью директора господина Чабая: "Полевой комитет при Институте археологии НАН Украины не получал в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах от Центра археологии Киева научные отчеты по результатам археологических исследований на Почтовой площади... В фонды Института археологии НАН Украины не поступали коллекции или отдельные предметы из раскопок на Почтовой площади, хотя это оговорено в разрешениях Министерства культуры на право раскопок на указанном участке", - заявил председатель КГГА Алексей Резников.

Резников отметил, что не понимает причин почему нет отчетов и находки не переданы в государственные фонды, как того требует законодательство.

"Я видел некоторые находки в офисе археологов - некоторые мелкие металлические предметы, а вот деревянные сваи, лежат под открытым небом, при том, что согласно закону, именно археолог должен был провести первичную консервацию. Сами археологи заявили, что не могут сделать консервацию, поскольку просто не умеют и не имеет технологий в Украине", - сообщил Резников.

Отмечается, что в Украине четыре раза объявлялась процедура закупки услуг, связанных с консервацией археологических находок на Почтовой площади. Процедуры не состоялись из-за отсутствия участников.

Резников сообщил, что КГГА обращалась в Минкультуры с предложением перенаправить находки в музейные фонды Киева после того, как археологи передадут их в госфонды.

Напомним, Киеврада приняла алгоритм, как пошагово создать музей на Почтовой площади.