У держфонди НАН не надходило наукових звітів про результати розкопок на Поштовій площі, - КМДА

Знахідки не передані в державні фонди, як того вимагає законодавство

У фонди Інституту археології НАН України не надходило жодного наукового звіту про результати археологічних розкопок на Поштовій площі. Про це інформує прес-центр КМДА.

"За останньою інформацією від Інституту археології НАН України, археологи не передавали в їх фонди жодних знахідок з Поштової і не надали жодного звіту. Цитую відповідь Інституту археології з підписом директора пана Чабая: "Польовий комітет інституту археології НАН України не отримував у 2015, 2016, 2017 і 2018 роках від Центру археології Києва наукові звіти за результатами археологічних досліджень на Поштовій площі... До фондів Інституту археології НАН України не надходили колекції або окремі предмети з розкопок на Поштовій площі, хоча це обумовлено в дозволах Міністерства культури на право розкопок на цій ділянці", - заявив голова КМДА Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що не розуміє причин чому немає звітів і знахідки не передані в державні фонди, як того вимагає законодавство.

"Я бачив деякі знахідки в офісі археологів - деякі дрібні металеві предмети, а от дерев'яні палі, лежать під відкритим небом, при тому, що згідно із законом, саме археолог повинен був провести первинну консервацію. Самі археологи заявили, що не можуть зробити консервацію, оскільки просто не вміють і не мають технологій в Україні", - повідомив Резніков.

Наголошується, що в Україні чотири рази оголошувалася процедура закупівлі послуг, пов'язаних з консервацією археологічних знахідок на Поштовій площі. Процедури не відбулися через відсутність учасників.

Резніков повідомив, що КМДА зверталася до Мінкультури з пропозицією передати знахідки в музейні фонди Києва після того, як археологи передадуть їх у держфонди.

Нагадаємо, Київрада прийняла алгоритм, як покроково створити музей на Поштовій площі.