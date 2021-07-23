Госэкоинспекция обратилась в полицию из-за розовых луж под Ровно
Фото: розовые лужи на поле возле Ровно (dsns.gov.ua)
Госэкоинспекция направила заявление в полицию из-за луж с розовым оттенком на поле по Ровно. В частности, в инспекции считают, что было уголовного нарушения по статье 239 Уголовного кодекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Андрея Мальованого.
"Госэкоинспекция направила заявление в Национальной полиции Украины по признакам уголовного нарушения по статье 239 Уголовного кодекса (загрязнение и порча земель)", - написал он.
Ранее сообщалось, что недалеко от Ровно в поле обнаружили подозрительные лужи с розовой жидкостью. На данный момент известно, что один из фермеров после обработки угодий мог оставить жидкость неустановленного происхождения.