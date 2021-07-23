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Госэкоинспекция обратилась в полицию из-за розовых луж под Ровно

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Ровенская область, Пятница 23 июля 2021 21:04
Госэкоинспекция обратилась в полицию из-за розовых луж под Ровно Фото: розовые лужи на поле возле Ровно (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Госэкоинспекция направила заявление в полицию из-за луж с розовым оттенком на поле по Ровно. В частности, в инспекции считают, что было уголовного нарушения по статье 239 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Андрея Мальованого.

"Госэкоинспекция направила заявление в Национальной полиции Украины по признакам уголовного нарушения по статье 239 Уголовного кодекса (загрязнение и порча земель)", - написал он.

Ранее сообщалось, что недалеко от Ровно в поле обнаружили подозрительные лужи с розовой жидкостью. На данный момент известно, что один из фермеров после обработки угодий мог оставить жидкость неустановленного происхождения.

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