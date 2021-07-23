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Держекоінспекція звернулася в поліцію через рожеві калюжі під Рівним

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П'ятниця 23 липня 2021 21:04
Держекоінспекція звернулася в поліцію через рожеві калюжі під Рівним Фото: рожеві калюжі на полі біля Рівного (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Держекоінспекція направила заяву в поліцію через калюжі з рожевим відтінком на поле по Рівному. Зокрема, в інспекції вважають, що було кримінального порушення за статтею 239 Кримінального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого.

"Держекоінспекція направила заяву в Національну поліцію України за ознаками кримінального порушення за статтею 239 Кримінального кодексу (забруднення і псування земель)", - написав він.

Раніше повідомлялося, що неподалік Рівного в поле виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідина невстановленого походження.

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