Держекоінспекція звернулася в поліцію через рожеві калюжі під Рівним
Фото: рожеві калюжі на полі біля Рівного (dsns.gov.ua)
Держекоінспекція направила заяву в поліцію через калюжі з рожевим відтінком на поле по Рівному. Зокрема, в інспекції вважають, що було кримінального порушення за статтею 239 Кримінального кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого.
"Держекоінспекція направила заяву в Національну поліцію України за ознаками кримінального порушення за статтею 239 Кримінального кодексу (забруднення і псування земель)", - написав він.
Раніше повідомлялося, що неподалік Рівного в поле виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідина невстановленого походження.