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В Госдуме РФ заговорили о продолжении ядерного шантажа после переговоров во Львове

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Москва, Пятница 19 августа 2022 00:58
В Госдуме РФ заговорили о продолжении ядерного шантажа после переговоров во Львове Фото: Леонид Слуцкий, депутат Госдумы (duma.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

В Госдуме РФ считают, что ядерный шантаж вокруг Запорожской АЭС продолжиться после переговоров президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, в Госдуме РФ не увидели неких "гарантий" для прекращения ядерного шантажа, ситуация на станции только ухудшается.

"Обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется. И переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения ядерного шантажа", - заявил Слуцкий.

С точки зрения депутата, в подобной ситуации необходима организация внеочередного совета Госдумы. Как указал Слуцкий, в рамках заседании нужно обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС, и в целом в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша.

В ходе переговоров генсек ООН заявил, что территорию Запорожской АЭС необходимо срочно демилитаризировать, поскольку любой ущерб станции является самоубийством.

Как известно, Россия отказалась выводить войска и технику с территории ЗАЭС.

Ранее разведка обнародовала информацию, что российские военные готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС.

Позже разведка получила дополнительные доказательства возможного теракта на территории Запорожской АЭС 19 августа.

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