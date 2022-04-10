В Держдумі РФ запропонували відновити Таврійську губернію в її історичних кордонах

Депутат Держдуми Російської Федерації від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що, нібито, настав час відновити історичні кордони Таврійської губернії. На його думку, Крим відіграватиме роль безпеки й стабільності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Московский Комсомолец ".

"Майбутнє Криму культурно та економічно тісно пов'язане зі звільненими територіями Херсонської та Запорізької областей. Крим стане орієнтиром для південних регіонів, куди потрібно рухатися та прагнути", - заявив Шеремет під час розмови з журналістами.

Додамо, що Таврійська губернія була адміністративно-територіальною одиницею Російської імперії, яка існувала з 1802 до 1921 року. В ролі адміністративного центру виступав Сімферополь. Губернія охоплювала Кримський півострів та частину Степової України.