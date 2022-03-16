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В Госдуме РФ предложили провести референдум о возвращении смертной казни

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Москва, Среда 16 марта 2022 20:23
В Госдуме РФ предложили провести референдум о возвращении смертной казни Фото: в Госдуме РФ предложили провести референдум о возвращении смертной казни (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Госдуме России предложили провести референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких преступлений. Партия ЛДПР заявила о готовности внести на обсуждение инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Этот вопрос неоднозначен, и ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осужденных обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и тому подобное". - говорится в заявлении фракции.

Там также указано, что этот вопрос якобы возник из-за того, что "Россия покидает Совет Европы, а значит сбрасывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил".

"Одно из них - запрет смертной казни, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще в 47 государствах", - добавляют в ЛДПР.

Напомним, сегодня внеочередное заседание Комитета министров закончилось исключением России из перечня членов Совета Европы. РФ присоединилась к организации в феврале 1996 года.

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