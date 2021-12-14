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Госдума России лишила Татарстан президента

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Вторник 14 декабря 2021 18:54
Госдума России лишила Татарстан президента Фото: Госдума России лишила Татарстан президента (duma.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Государственная Дума России приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. В связи с этим Татарстан, который является единственным регионом РФ, где еще сохранился свой президент, может его лишиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Власти Татарстана выступили против этого законопроекта.

Законопроект о публичной власти предполагает изменения, которые позволят главам регионов избираться более двух раз, а также устанавливают единый срок их полномочий - пять лет. Сейчас срок полномочий определяется законами региона, но не может быть более пяти лет.

Также законопроект унифицирует название должности главы субъекта и регионального органа исполнительной власти ("правительство").

Кроме того, документ расширяет право президента увольнять глав регионов из-за утраты доверия.

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