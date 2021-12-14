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Держдума Росії позбавила Татарстан президента

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Вівторок 14 грудня 2021 18:54
Держдума Росії позбавила Татарстан президента Фото: Держдума Росії позбавила Татарстан президента (duma.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Державна Дума Росії прийняла законопроект про принципи організації публічної влади в регіонах. У зв'язку з цим Татарстан, який є єдиним регіоном РФ, де ще зберігся свій президент, може його втратити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Влада Татарстану виступили проти цього законопроекту.

Законопроект про публічну владу передбачає зміни, які дозволять головам регіонів обиратися більше двох разів, а також встановлюють єдиний термін їх повноважень - п'ять років. Зараз термін повноважень визначається законами регіону, але не може бути більше п'яти років.

Також законопроект уніфікує назву посади голови суб'єкта та регіонального органу виконавчої влади ("уряд").

Крім того, документ розширює право президента звільняти голів регіонів через втрату довіри.

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Державна дума РФ Російська Федерація Татарстан
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