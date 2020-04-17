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Госдума освободила жителей ОРДЛО от пошлин за получение паспорта РФ

Новости » Общество     17.04.2020 - 14:33
Госдума освободила жителей ОРДЛО от пошлин за получение паспорта РФ
Иллюстративное фото (twitter.com ATR__Official)

Госпошлина составляет 3,5 тысячи российских рублей

Государственная дума Российской Федерации одобрила в первом чтении и в целом законопроект, который освобождает жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от государственных пошлин за получение российского паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что от госпошлины в 3,5 тысячи рублей (1,3 тысячи гривен) при получении паспорта РФ освобождаются лица, который постоянно проживают на территории ОРДЛО после обращения с заявлением на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Авторы законопроекта аргументировали необходимость принятия данного законопроекта низкими заработными платами в ОРДЛО. Так, по данным авторов закона, на территории отдельных районов Луганской области средняя зарплата составляет 10 979 рублей, в Донецкой области - 12 036.

Ранее РБК-Украина писало, что по информации Министерства иностранных дел Украины, по состояния на середину февраля 2020 года более 125 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта.

Также сообщалось, что в феврале Госдума РФ упростила получение российского паспорта для украинцев. В частности, украинцы смогут получить гражданство РФ без собеседования.

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