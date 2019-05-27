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Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов

Новости » Экономика    27.05.2019 - 13:41
Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

В апреле Украина активно наращивала госдолг

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2019 года составил 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение апреля 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов.

По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 337,32 млрд грн (62,94% от общей суммы долга) или 50,24 млрд долларов, внутренний долг - 787,49 млрд грн (37,06%) или 29,58 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 845,55  млрд грн (86,86% от общей суммы долга) или 69,33 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 279,26 млрд грн (13,14%) или 10,49 млрд долларов.

Напомним, государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн. При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель составили около 126,9 млрд грн

Как сообщало РБК-Украина, по данным Всемирного банка отношение государственного долга к ВВП Украины в 2018 году снизилось до 63,2%. Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%. При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составило 81,2%, в 2017 году - 72,3%.

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