В Госдепі розповіли, як Україна повернула тіло загиблого на війні американця

В боях за Україну ще у серпні загинув громадянин США - 24-річний Джошуа Джонс, який прибув до країни воювати на стороні ЗСУ. Весь цей час тіло загиблого знаходилось в окупантів, однак нарешті його тіло вдалось повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет CNN .

Передача останків загиблого воїна відбулась у середу, 26 жовтня, в Запорізькій області.

Росіяни попередньо надіслали фотографії тіла загиблого бійця, а вже по місцю його вдалось впізнати по татуюванням та іншим ознакам. Серед речей, які окупанти повернули разом із загиблим бійцем, був і його натільний хрестик.

"Ми його повернули. Я не можу вам передати, який тягар зняли із сім’ї", - говорить батько загиблого воїна.

"Він був хоробрим воїном. Разом з ним померла і частинка мого всесвіту", - додала мати Джошуа - Місті Госсет.

Журналісти також уточнюють, що для передачі тіла було досягнено домовленість про припинення вогню на дві години. До місця обміну прибула швидка допомога та учасники переговорів.

Крім тіла Дшошуа Джонса вдалось визволити з полону десять українських воїнів - одного офіцера та дев’ятьох рядових і сержантів.

Держдеп США своєю чергою подякував Україні за те, що повернення останків загиблого американця було включено в переговорний процес з росіянами.

Зовнішньополітичне відомство пообіцяло родині найближчим часом доставити тіло на батьківщину. Наразі підтверджена загибель п’ятьох американців у війні проти Росії, говориться в сюжеті.

Влада США закликала американців за можливості покинути територію України.

Зазначимо, що повернення загиблого американця відбувалось при координації ГУР Міноборони, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також керівника ОП Андрія Єрмака.

Активну участь у переговорах та безпосередньо передачі тіла також брали народні депутати Олександр Трухін та Олександр Ковальов.