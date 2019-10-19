В Госдепе заявили, что поднимали вопросы Байдена и Украины, - Reuters

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на слушаниях в Конгрессе заявил, что еще в 2015 году поднимал вопрос Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что Кент, который в 2015 году занимал пост замглавы миссии Госдепа в Украине, сообщил, что ему было известно о членстве Байдена-младшего в совете директоров Burisma. Тогда же он пообщался об этом с помощником вице-президента Джо Байдена на предмет конфликта интересов, однако чиновник ответил лишь, что "от рака умирал другой сын Байдена, и семья не имела возможностей для решения проблем".

Напомним, и.о. обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани подтвердил, что президент Дональд Трамп заморозил почти 400 млн долларов США помощи Украине, чтобы оказать давление для расследования дела Байдена.

Ранее также газета The New York Times опубликовала материал о том, что за скандалом с Байденами стоит скандальный украинский прокурор Константин Кулик. Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена в коррупции, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.