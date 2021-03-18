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В Госдепе США утверждают, что сумеют привлечь Россию к ответственности

Автор: Инна Собора

США настроены на диалог с Россией там, где это способствует продвижению американских интересов. В то же время, США смогут привлечь Россию к ответсвенности за злонамеренные действя.

Об этом заявили в пресс-службе Госдепа, пишет "Голос Америки".

В Госдепе отметили, что США не отказываются от дальнейшей совместной работы с Россией. Однако во главу угла в отношениях между двумя странами будут ставиться прежде всего интересы Америки.

"Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий", - заявили в Госдепе.

В то же время США заявили о готовности "конструктивно работать вместе с Россией".

"Мы хорошо понимаем, на что они способны", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена будет применять к России совсем другой подход, чем администрация Дональда Трампа.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГосдеп
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