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В Госдепе США прокомментировали закон о нацбезопасности Украины

НовостиПолитика    06.07.2018 - 21:31
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

В Госдепе заявили о дальнейшей поддержке Украины в области обороны и безопасности

Соединенные Штаты Америки (США) приветствуют новый закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт в пятницу, 6 июля.

По ее словам, закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО в вооруженных силах Украины.

"Полная реализация закона, в том числе создание комитета по надзору за радой для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины", - сказала представитель Госдепа.

Также добавила, что Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить ее способность защищать свою территориальную целостность.

Напомним, 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны. 

Принятие законов оборонного блока согласовано с Пентагоном и НАТО, - Парубий Двери НАТО открыты для Украины, - Порошенко
Теги публикации: Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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