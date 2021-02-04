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В Госдепе США оценили продление ядерного соглашения с Россией

Автор: Артур Родивилов

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений дает США и РФ возможность шире обсудить вопросы стратегической стабильности. ДСНВ ограничивает важные компоненты российской ядерной программы.

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Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

Он не увидел никакого противоречия в том, что Вашингтон продолжает критиковать Москву и одновременно продлевает ДСНВ. Представитель Госдепартамента отметил, что продление договора на пять лет соответствует интересам США.

"Особенно когда отношения конфронтационные, становится еще более важно иметь в наличии что-то такое, как ДСНВ, что ограничивает важные компоненты российской ядерной программы", - добавил Прайс.

Напомним, вчера вступило в действие ядерное соглашение между США и Россией. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ядерное соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

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