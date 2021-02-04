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У Держдепі США оцінили продовження ядерної угоди з Росією

Автор: Артур Родивилов

Продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь дає США і РФ можливість ширше обговорити питання стратегічної стабільності. ДСНО обмежує важливі компоненти російської ядерної програми.

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Про це заявив на брифінгу глава прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс, трансляція велася в YouTube-каналі відомства.

Він не побачив жодних розбіжностей в тому, що Вашингтон продовжує критикувати Москву та одночасно продовжує ДСНО. Представник Держдепартаменту зазначив, що продовження договору на п'ять років відповідає інтересам США.

"Особливо коли конфронтаційні відносини, стає ще більш важливо мати в наявності щось таке, як ДСНО, що обмежує важливі компоненти російської ядерної програми", - додав Прайс.

Нагадаємо, вчора вступила в дію ядерна угода між США і Росією. Договір діятиме до 5 лютого 2026 року.

Ядерна угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Кількість міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не має перевищувати 700.

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