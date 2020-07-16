В Госдепе США отрицают немедленное введение санкций против "Северного потока-2"

Включение газопровода "Северный поток-2" и второй ветки "Турецкого потока" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA, не означает немедленное введение ограничительных мер. Санкции против компаний, занятых строительством газопроводов, пока что не будут вводиться.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

В то же время Госдеп не исключил введение санкций в будущем.

"Государственный департамент в настоящее время не применяет никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако, если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является уместным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали компании пересмотреть свое участие в российских энергетических проектах, чтобы по завершении строительства трубопроводов не попасть в санкционный список.

В Госдепе отметили, что, если газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут завершены, они подорвут европейскую безопасность и укрепят способность России "использовать свои энергетические ресурсы для принуждения наших европейских партнеров и союзников".

"Проекты будут препятствовать процессу европейской энергетической диверсификации. Эти проекты могут также серьезно ограничить транзит газа через Украину, лишив украинское правительство значительных доходов от транзита и уменьшив существенный сдерживающий фактор против дальнейшей агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA.

В июле Дания разрешила использовать специальные суда для прокладки "Северного потока-2" и разблокировала его дальнейшее строительство.

Украина выступает против строительства еще одного газопровода из России в Германию, поскольку он снизит потребность в использовании украинской ГТС при поставках российского газа в Европу. Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит по которой приносит бюджету около 3 млрд долларов ежегодно.

США, в свою очередь, выступают против газопровода, поскольку сами заинтересованы в поставках энергоносителей в Европу.