В Госдепе США отреагировали на признание Сирией "ЛДНР"
Государственный департамент США осудил признание Сирией так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса в Twitter.
"Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" показывает общую изоляцию режима и президента Путина", - написал он.
Прайс отметил, что широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Сирия признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНД".
Президент Владимир Зеленский заявил, что в таком случае никаких отношений Украины с Сирией не будет.
После этого в МИД заявили о разрыв дипломатических отношений с Сирией и введении торговое эмбарго.