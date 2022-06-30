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В Госдепе США отреагировали на признание Сирией "ЛДНР"

Новина українською →
США, Четверг 30 июня 2022 19:18
В Госдепе США отреагировали на признание Сирией "ЛДНР" Фото: пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственный департамент США осудил признание Сирией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса в Twitter.

"Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" показывает общую изоляцию режима и президента Путина", - написал он.

Прайс отметил, что широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Сирия признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНД".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в таком случае никаких отношений Украины с Сирией не будет.

После этого в МИД заявили о разрыв дипломатических отношений с Сирией и введении торговое эмбарго.

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