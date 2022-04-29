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В Госдепе США допускают послабление санкций против России после ухода ее войск из Украины

Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Соединенные Штаты готовы обсуждать ослабление санкций против России после ухода ее войск из Украины. Однако санкции вернут в случае новых угроз.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Если россияне действительно уйдут, то можно было бы соизмерить какое-то послабление санкций с выводом их войск. Но мы также должны быть готовы вернуть эти санкции, повторно применить их, если Путин вернется или будет угрожать вернуться", - сообщила она.

По ее словам, Украина может попросить о международных миротворцах мониторинга соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - добавила Нуланд.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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