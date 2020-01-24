В Госдепе рассказали о задержании в Сирии российского генерала

Американские войска перехватили российского генерал-майора в сирийском городе Манбидж. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Он отметил, что российские и американские войска поддерживают постоянные каналы связи в Сирии, для предотвращения конфликтных ситуаций, одной из них мог стать перехват российского офицера.

"Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", - сказал Джеффри.

При этом спецпредставитель США по Сирии не назвал имя задержанного генерала.

Напомним, американские солдаты, которые совершают военное патрулирование в Сирии, остановили солдат российской армии, когда они пытались добраться к нефтяному месторождению Румейлан на северо-востоке Хасаки. Согласно информации источников турецкого агентства, солдаты США блокировали дорогу российским военным.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате авиаударов по провинции Идлиб 16 января, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены.