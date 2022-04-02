В Госдепе рассказали о беседе Блинкена и Кулебы. О чем говорили

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российскую военную агрессию против нашей страны, дипломатию и помощь Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепа США.
Общение Блинкена и Кулебы состоялось по итогам их недавней встречи в столице Польши Варшаве.
Как отметил пресс-секретарь американского ведомства, госсекретарь "подчеркнул усилия США по оказанию Украине поддержки, необходимой ей для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны Российской Федерации".
Также Блинкен Гзаявил о непоколебимой и неизменной поддержке США нашего государства и "высоко оценил приверженность Украины участию в дипломатии".
"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать привлекать к ответственности виновных в зверствах, совершенных в Украине", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД Турции заявили, что новая встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова может пройти через неделю-две.
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