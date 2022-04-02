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В Госдепе рассказали о беседе Блинкена и Кулебы. О чем говорили

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели телефонный разговор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российскую военную агрессию против нашей страны, дипломатию и помощь Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепа США.

Общение Блинкена и Кулебы состоялось по итогам их недавней встречи в столице Польши Варшаве.

Как отметил пресс-секретарь американского ведомства, госсекретарь "подчеркнул усилия США по оказанию Украине поддержки, необходимой ей для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны Российской Федерации".

Также Блинкен Гзаявил о непоколебимой и неизменной поддержке США нашего государства и "высоко оценил приверженность Украины участию в дипломатии".

"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать привлекать к ответственности виновных в зверствах, совершенных в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД Турции заявили, что новая встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова может пройти через неделю-две.

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Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаЭнтони БлинкенВойна России против Украины