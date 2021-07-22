В Госдепе не ожидают прямого участия США в переговорах по Донбассу. Формат обсуждается

"Я считаю, есть разные способы привлечения (США к переговорам Донбассу - ред.). На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в минском процессе. Я также не ожидаю присоединения американских представителей к "нормандскому" формату", - сказал Кент.

По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа. Он отметил, что обсуждал вопрос участия американских представителей в переговорах по Донбассу с советником Госдепартамента США Дереком Шолле и украинскими должностными лицами.

"Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом. Я знаю, что министр иностранных дел (Дмитрий - ред.) Кулеба и председатель офиса президента (Андрей - ред.) Ермак за несколько недель поедут в Вашингтон для подготовки этого визита", - добавил Кент.

Представитель Госдепа также пояснил, что прогресса в переговорах по Донбассу нет из-за позиции российской стороны, которая не хочет выполнять достигнутые договоренности.