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США призвали Россию: выйдите из Донбасса, освободите пленных и не мешайте ОБСЕ

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Донбасс, Пятница 16 июля 2021 17:34
США призвали Россию: выйдите из Донбасса, освободите пленных и не мешайте ОБСЕ Фото: временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Джордж Кент в ходе визита на Донбасс призывал Российскую Федерацию выполнить свои минские обязательства. В частности, вывести свои силы с Донбасса и освободить несправедливо задержанных украинцев.

Об этом РБК-Украина сообщили в посольстве США в Украине.

"Соединенные Штаты призывают Россию выполнить свои минские обязательства, вывести свои силы и освободить несправедливо задержанных. Россия является стороной конфликта и должна прекратить препятствовать миссии ОБСЕ и обеспечить ей полную свободу передвижения по всей территории Украины", - заявил Кент в Краматорске.

В ходе визита в Донецкую область временный поверенный в делах США встретился с гражданскими наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Славянске. В частности, он поблагодарил СММ ОБСЕ за работу на Донбассе, отметив препятствия, которые оказывают миссии возглавляемые Россией силы.

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Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Донбасс
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