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У Держдепі не очікують прямої участі США в переговорах щодо Донбасу. Формат обговорюється

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Київ, Четвер 22 липня 2021 21:44
У Держдепі не очікують прямої участі США в переговорах щодо Донбасу. Формат обговорюється Фото: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що не очікує прямої участі американських представників у Мінському процесі або нормандському форматі. За його словами, переговори з цієї теми будуть продовжені в ході візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джорджа Кента виданню "Суспільне".

"Я вважаю, є різні способи залучення (США до переговорів Донбасу - ред.). На цю мить я не очікую участі американських чиновників у Мінському процесі. Я також не очікую приєднання американських представників до нормандського формату", - сказав Кент.

За його словами, переговори з цього питання триватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 30 Серпня. Він зазначив, що обговорював питання участі американських представників у переговорах по Донбасу з радником Держдепартаменту США Дереком Шолле і українськими посадовими особами.

"Ці ж розмови будуть і у Вашингтоні, коли президент Зеленський приїде з візитом. Я знаю, що міністр закордонних справ (Дмитро - ред.) Кулеба і керівник Офісу президента (Андрій - ред.) Єрмак за кілька тижнів поїдуть до Вашингтона для підготовки цього візиту", - додав Кент.

Представник Держдепу також пояснив, що прогресу в переговорах по Донбасу немає через позицію російської сторони, яка не хоче виконувати досягнуті домовленості.

Нагадаємо, раніше Кент закликав Росію виконати свої Мінські зобов'язання, включаючи виведення російських військових з Донбасу і звільнення несправедливо затриманих українців.

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