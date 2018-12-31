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В Госдепе отреагировали на задержание гражданина США в Москве

Новости » Политика    31.12.2018 - 18:57
В Госдепе отреагировали на задержание гражданина США в Москве
Иллюстративное фото (U. S. Department of State)

В РФ направили запрос на предоставление консульского доступа

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России о задержании в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что в РФ уже направили запрос о предоставлении консульского доступа к задержанному.

"Мы запросили такой доступ", - сказал представитель Госдепартамента, выразив надежду, что российская власть его предоставит. .

При этом он сослался на обстоятельства конфиденциальности и отказался сообщать дополнительные подробности.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) Пола Вилана 28 декабря 2018 года из-за подозрения в шпионаже.

Сейчас проводятся следственные действия. Другие подробности в ФСБ не раскрывают.

Напомним, ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против подозреваемых в отравлении бывшего русского шпиона в Солсбери Сергея Скрипача Анатолия Чепиги и Александра Мышкина.

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