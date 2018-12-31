У Держдепі відреагували на затримання громадянина США у Москві

Ілюстративне фото (U.S. Department of State)

До РФ направили запит на надання консульського доступу

Держдепартамент США отримав офіційне повідомлення від Росії про затримання у Москві громадянина США за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства США повідомив, що до РФ уже направили запит щодо надання консульського доступу до затриманого.

"Ми запросили такий доступ", - сказав представник Держдепартаменту, висловивши надію, що російська влада його надасть. .

При цьому він послався на обставини конфіденційності і відмовився повідомляти додаткові подробиці.

Раніше повідомлялося, що працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали у Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) Пола Вілана 28 грудня 2018 року через підозру у шпигунстві.

Наразі проводяться слідчі дії. Інші подробиці в ФСБ не розкривають.

Нагадаємо, раніше управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело санкції проти підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна.