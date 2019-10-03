Госдепартамент США одобрил продажу Javelin Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил предоставить на продажу Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).

Госдеп одобрил поставку комплексов на сумму 39,3 млн долларов. Это 150 противотанковых ракетах и связанное с ними оборудование.

Как уточнили в DSCA, власти Украины просили продать им 150 ракет и десять установок.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор недавно сообщал, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее РБК-Украина в прошлом году писало, что 30 апреля 2018 года стало известно, что США поставили Javelin Украине. Согласно договоренностям Украина получила 210 ракет и соответствующие переносные пусковые комплексы. До конца мая состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. В ВСУ заявили, что противотанковые комплексы не будут использовать на Донбассе.