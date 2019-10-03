Держдепартамент США схвалив продаж Javelin Україні

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив надати на продаж Україні переносні протитанкові ракеті комплекси Javelin. Про це повідомляє агентства зі співпраці в галузі безпеки і оборони (DSCA).

Держдеп схвалив поставку комплексів на суму 39,3 млн доларів. Це 150 протитанкових ракет і пов'язане з ними обладнання.

Як уточнили в DSCA, влади України просили продати їм 150 ракет і десять установок.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор нещодавно повідомляв, що Україна звернулася до США з запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Раніше РБК-Україна минулого року писало, що 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. До кінця травня відбулися запуски ракетних комплексів Javelin. У ВСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.