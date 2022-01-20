UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Топ-5 нарративов. Госдеп опубликовал примеры дезинформации России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный департамент США опубликовал примеры дезинформации России. Раскрыты пять нарративов, которые используются в качестве шаблонов российской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"За многие годы Россия сфабриковала набор ложных нарративов, которые ее дезинформационно-пропагандистская экосистема настойчиво внедряет в глобальную информационную среду", - говорится в пресс-релизе.

В Госдепе добавили, что эти нарративы используются в качестве шаблонов, которые позволяют сформировать информационную среду для поддержки своих политических целей. Кроме того, Россия создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных российских действий в Украине, Грузии и других странах Европы.

Пять основных повторяющихся тем российской дезинформации:

  • "Россия - невинная жертва";
  • исторический ревизионизм;
  • "коллапс западной цивилизации неизбежен";
  • народные движения - это "цветные революции", спонсируемые США;
  • реальность такова, какой хочет ее видеть Кремль.

Как отметили в Госдепе, Россия использовала эти методы для наполнения информационного пространства множеством ложных заявлений после различных событий. В частности, после крушение рейса MH17 и при вторжении в Грузию в 2008 году.

"Цель состоит в том, чтобы запутать и отвлечь других и манипулировать правдой в интересах Кремля", - резюмировали в Госдепартаменте.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти России ведут кампанию по дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США