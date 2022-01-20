Топ-5 нарративов. Госдеп опубликовал примеры дезинформации России

Государственный департамент США опубликовал примеры дезинформации России. Раскрыты пять нарративов, которые используются в качестве шаблонов российской пропагандой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
"За многие годы Россия сфабриковала набор ложных нарративов, которые ее дезинформационно-пропагандистская экосистема настойчиво внедряет в глобальную информационную среду", - говорится в пресс-релизе.
В Госдепе добавили, что эти нарративы используются в качестве шаблонов, которые позволяют сформировать информационную среду для поддержки своих политических целей. Кроме того, Россия создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных российских действий в Украине, Грузии и других странах Европы.
Пять основных повторяющихся тем российской дезинформации:
Как отметили в Госдепе, Россия использовала эти методы для наполнения информационного пространства множеством ложных заявлений после различных событий. В частности, после крушение рейса MH17 и при вторжении в Грузию в 2008 году.
"Цель состоит в том, чтобы запутать и отвлечь других и манипулировать правдой в интересах Кремля", - резюмировали в Госдепартаменте.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти России ведут кампанию по дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения в Украину.