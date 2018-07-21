Держдеп заявив, що результати "референдуму" на Донбасі були б нелегітимними

У Держдепі заявили, що у такого "референдуму" не буде легітимності

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойєрт заявила, що результати "референдуму" на території Донбасу були б визнані нелегітимними. Про це Хізер Нойєрт написала на своїй сторінці в Twitter.

"У "референдуму" не буде легітимності. Ми продовжуємо підтримувати мінські угоди, щоб врегулювати конфлікт в Донбасі", - написала вона.

Так, за даними Bloomberg, ідея "референдуму" нібито обговорювалася на зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

To be clear: The Administration is not considering supporting a referendum in E Ukraine - A "referendum" would have no legitimacy. We continue to support #Minsk agreements for solving the conflict in #Donbas #ukraine @statedept — Heather Nauert (@statedeptspox) July 20, 2018

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених людей Георгій Тука заявив, що проведення "референдуму" на Донбасі, як це запропонував президент Росії Володимир Путін в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, не передбачено Конституцією України.

У той же час в коментарі РБК-Україна голова постійної делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фриз повідомила - ідея щодо проведення "референдуму" на Донбасі в питанні статусу регіону може бути черговою провокацією з боку Російської Федерації.