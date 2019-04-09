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Госдеп запретил въезд в США 16 саудовцам

Новости » Политика    09.04.2019 - 06:09
Госдеп запретил въезд в США 16 саудовцам
Фото: Госдеп

Санкции против граждан Саудовской Аравии введены из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи

Соединенные Штаты Америки запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии из-за их причастности, по мнению американских властей к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Согласно заявлению, соответствующие меры приняты в соответствии с разделом №7031 "Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года".

В упомянутом разделе содержится запрет на въезд на территорию США иностранным лицам и их родственникам в том случае, если у Госдепа "есть достоверная информация о вовлечении чиновников иностранных правительств в значительную коррупцию или серьезное нарушение прав человека".

Причиной запрета на въезд в Государственном департаменте указали "их роль в убийстве Джамаля Хашкаджи", но не уточнили деталей.

Напомним, Германия продлила запрет на экспорт вооружений, введенный в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, в Саудовскую Аравию еще на полгода.

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