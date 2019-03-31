Саудовская Араваия прослушивала телефон гендиректора Amazon

Фото: Джефф Безос (twitter.com/Gizmodo)

Это могло быть связано с убийством журналиста Хашкаджи

Специальный следователь, который был нанят для проверки сообщений американских таблоидов, Гэвин де Беккер сообщил, что правительство Саудовской Аравии взломало телефон исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса, чтобы получить доступ к его личным данным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что Безос нанял специального следователя после того, как в одном из американских таблоидов появились его личные фотографии и текстовые сообщения.

"Наши следователи и несколько экспертов с большой уверенностью пришли к выводу, что саудиты имели доступ к телефону Безоса и получили личную информацию", - заявил Беккер.

Беккер считает, что взлом связан с тем, что Безос владеет газетой The Washington Post, которая широко освещала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии на территории Стамбула.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что основатель американской компании Amazon Джефф Безос остался на первой позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. В прошлом году Безос стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом 100 млрд долларов и более.