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Госдеп ввел визовые санкции против Беларуси

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Пятница 04 февраля 2022 06:38
Госдеп ввел визовые санкции против Беларуси Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Госдепартамент США ввел визовые рестрикции против граждан Беларуси, которые за рубежом осуществляли деятельность, направленную против сограждан-диссидентов. Новые ограничения запущены в рамках "Запрета Хашогги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.

"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Беларуси за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили о попытке насильно вернуть в Минск белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

"Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми другими, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать несогласных", - отметили в ведомстве и призвали Александра Лукашенко "прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов".

Имена лиц, которые попали в "черный" список США, не называются.

Ранее мы писали, что США пригрозили Беларуси последствиями за содействие агрессии России.

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