Госдеп требует от РФ прекратить кампанию против крымских татар

В США призвали освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"

В Государственном департаменте США призвали Россию прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном ею Крыму. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

"Россия должна прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном Крыму и освободить всех, кто был заключен в тюрьму за противодействие оккупации", - написала Нойерт.

Представитель Госдепа призвала освободить, в частности, осужденных в России по "делу Хизб ут-Тахрир" жителей Крыма Рустема Ваитова, Нури Примова, Руслана Зейтуллаева и Ферата Сайфуллаева.

Напомним, в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам четырех крымских татар по делу об их якобы участии в экстремистской исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Руслана Зейтуллаева из Севастополя, которого обвинили в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии.

20 июня 2018 года Раиме Примова, мать политзаключенного Нури Примова, объявила голодовку.