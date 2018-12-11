Госдеп США внес Россию в список стран-нарушителей религиозных свобод

Иллюстративное фото (facebook.com/religiaopium)

Также в списке этих стран Пакистан, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обнародовал список стран, в которых нарушаются религиозные свободы граждан. Среди этих стран есть и Россия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамент США.

В частности, Россия оказалась в списке стран, которые принимали участие или допускали "серьезные нарушения религиозных свобод".

"Я также поместил Россию, Коморские острова, и Узбекистан в специальный список наблюдения правительств, которые допускали серьезные нарушения свободы вероисповедания", - сказал Помпео.

Однако, больше всего вопросов у США вызывает Пакистан - он внесен в перечень "стран, вызывающих особое беспокойство". Также в этом списке Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

"В слишком многих местах земного шара люди продолжают сталкиваться с арестами или даже смертью, просто живя согласно своих убеждений. Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, как зрители. Защита и пропаганда международной религиозной свободы является главным внешнеполитическим приоритетом администрации Трампа", - отметил он.

Напомним, госдеп США рекомендовал американским гражданам не посещать Крым в зв'связи с окупаціює Россией части территории Украины и за злоупотребления со стороны оккупационной администрации.