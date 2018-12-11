Держдеп США вніс Росію до переліку країн-порушників релігійних свобод

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Також у списку цих країн Пакистан, Китай, Саудівську Аравію та інші країни

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оприлюднив список країн, у яких порушуються релігійні свободи громадян. Серед цих країн є також Росія, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Зокрема, Росія опинилась у переліку країн, які брали участь або допускали "серйозні порушення релігійних свобод".

"Я також розмістив Росію, Коморські острови, та Узбекистан у спеціальний список спостереження урядів, які допускали серйозні порушення свободи віросповідань", - сказав Помпео.

Однак, найбільше питань у США викликає Пакистан - він внесений до переліку "країн, що викликають особливе занепокоєння". Також у цьому списку М'янма, Китай, Еритрея, Іран, Північна Корея, Судан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан.

"У надто багатьох місцях земної кулі люди продовжують стикатися з арештами або навіть смертю, просто живучи відповідно до своїх переконань. Сполучені Штати не будуть стояти осторонь, як глядачі. Захист та пропаганда міжнародної релігійної свободи є головним зовнішньополітичним пріоритетом адміністрації Трампа", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше держдеп США рекомендував американським громадянам не відвідувати Крим у зв'язку із окупаціює Росією частини території України і через зловживання з боку окупаційної адміністрації.