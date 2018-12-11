ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Держдеп США вніс Росію до переліку країн-порушників релігійних свобод

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 19:50
Держдеп США вніс Росію до переліку країн-порушників релігійних свобод
Ілюстративне фото (facebook.com/religiaopium)

Також у списку цих країн Пакистан, Китай, Саудівську Аравію та інші країни

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оприлюднив список країн, у яких порушуються релігійні свободи громадян. Серед цих країн є також Росія, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Зокрема, Росія опинилась у переліку країн, які брали участь або допускали "серйозні порушення релігійних свобод". 

"Я також розмістив Росію, Коморські острови, та Узбекистан у спеціальний список спостереження урядів, які допускали серйозні порушення свободи віросповідань", - сказав Помпео.

Однак, найбільше питань у США викликає Пакистан - він внесений до переліку "країн, що викликають особливе занепокоєння". Також у цьому списку М'янма, Китай, Еритрея, Іран, Північна Корея, Судан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан.

"У надто багатьох місцях земної кулі люди продовжують стикатися з арештами або навіть смертю, просто живучи відповідно до своїх переконань. Сполучені Штати не будуть стояти осторонь, як глядачі. Захист та пропаганда міжнародної релігійної свободи є головним зовнішньополітичним пріоритетом адміністрації Трампа", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше держдеп США  рекомендував американським громадянам не відвідувати Крим у зв'язку із окупаціює Росією частини території України і через зловживання з боку окупаційної адміністрації. 

Держдеп рекомендує громадянам США відмовитися від відвідування окупованого Криму Щонайменше 16 людей з оточення Трампа контактували з РФ, - CNN
Новини України Сполучені Штати Америкирелигиозные организациирелигия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся